Bu kaçıncı!!! KYK yurdunda içinde öğrencilerin olduğu asansör 3. kattan -1'e düştü

Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda içinde öğrencilerin olduğu asansör 3. kattan -1'e düştü. Öğrenciler tepki gösterdi. Asansör içindeki öğrencilerin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
19 Kasım 2023 Pazar
Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda içinde öğrencilerin olduğu asansör 3. kattan -1'e düştü. Öğrenciler tepki gösterdi. Asansör içindeki öğrencilerin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda içinde öğrencilerin olduğu asansör 3. kattan -1'e düştü. Öğrenciler tepki gösterdi. Asansör içindeki öğrencilerin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.