Bu kan grubu sahipleri ağrı eşiğinde lider! Uzmanlar geç teşhis uyarısı yapıyor

Son bilimsel çalışmalar, kan gruplarının insan sağlığını etkileyen çok yönlü bir faktör olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uzun süredir bağışıklık sistemi, hastalıklara yatkınlık ve kan nakli uyumluluğu gibi alanlarda incelenen kan grupları, şimdi de ağrı algısı ve toleransı üzerine odaklanan araştırmalarda dikkat çekti. Özellikle 0 kan grubuna sahip bireylerin, acıya karşı olağanüstü bir direnç gösterdiği belirlendi. Bu bulgu, Danca araştırmacı Amalie Højmose Simoni'nin liderliğindeki bir çalışma ile yayınlanan "Association between ABO blood types and pain perception" makalesinde detaylıca ele alındı.

Makaleye göre, sağlıklı gönüllülerde yapılan basınçlı ağrı testi ve soğuk su testi (cold pressor test) sonuçları, 0 kan grubu bireylerinin mekanik ağrıya en yüksek eşiği gösterdiğini ortaya koydu. Simoni, "Kan grubu B en düşük hassasiyeti sergilese de, 0 grubu genel olarak en yüksek toleransı sağladı. Bu, sinir sistemi ve genetik faktörlerin etkileşiminden kaynaklanıyor" diye yorumladı. Araştırmalar, bu farkın genetik temellere dayandığını vurguladı.

Tufts University Tıp Fakültesi'nden hematolog Prof. Raymond Comenzo, yayınlanan bir incelemede, kan gruplarının ABO genetik varyasyonlarının ağrı sinyallerini modüle edebileceğini belirtti.

Comenzo'ya göre, 0 kan grubu bireyleri, diğer gruplara kıyasla daha düşük enflamasyon seviyelerine sahip olmaları nedeniyle acıyı daha az yoğun algıladı. Benzer bir bulgu, Journal of Pharmaceutical Research International'da yayınlanan bir Hint çalışmasında da doğrulandı. Bu araştırmada, genç sağlıklı bireylerde core stabilite ve soğuk basınç testi uygulanarak, 0 kan grubu grubunun ağrı toleransının (ortalama 56.48 saniye) diğer gruplardan (A: 45.2, B: 48.5, AB: 40.1) belirgin şekilde yüksek olduğu saptandı.

Araştırmacı T. Agarwal, "0 kan grubu, fiziksel dayanıklılıkta genetik bir avantaj sağlıyor; ancak bu, kronik ağrı yönetiminde kişiselleştirilmiş yaklaşımları zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası uzmanlar da bu verileri destekliyor. University of Florida'dan ağrı araştırmacısı Dr. Roger Fillingim, Medical News Today'de yayınlanan bir makalede, genetik faktörlerin ağrı eşiğinin yüzde 60'ını belirlediğini ve 0 kan grubu gibi varyasyonların doğal bir koruma mekanizması olabileceğini belirtti. Fillingim, "Yüksek ağrı eşiği, sporcularda veya travma sonrası toparlanmada faydalı olabilir, ancak günlük hayatta ihmal edilebilir sinyalleri maskeleyebilir" dedi.

Benzer şekilde, Norveç Tromsø Üniversitesi'nden Dr. Ekaterina Sharashova, Journal of the American Heart Association'da yayınlanan bir popülasyon çalışmasında, tanınmamış kalp krizi vakalarında 0 kan grubu bireylerinin soğuk basınç testinde daha uzun süre dayandığını gözlemledi. Sharashova, "Bu gruptaki yüksek tolerans, semptomsuz hastalıkları artırabilir; erken teşhis için düzenli kontroller şart" uyarısında bulundu. Ancak bu avantajlı görünen özellik, uzmanlar tarafından bir uyarıyla birlikte ele alındı. Yüksek ağrı eşiği, vücudun doğal alarm sistemini köreltebilir ve ciddi sağlık sorunlarının geç fark edilmesine yol açabilir. Örneğin, 0 kan grubu bireyleri, peptik ülser veya kalp damar hastalıklarında (WebMD, verilerine göre 0 grubu bu riskleri daha az semptomla yaşayabilir) belirtileri hafife alabilir.

Comenzo, "Ağrı, vücudun koruyucu mekanizması; 0 kan grubu gibi dirençli profillerde, rutin taramalar hayat kurtarıcı olabilir" dedi.

Benzer bir görüş, İran'da BMC Anesthesiology'de yayınlanan bir pediatrik çalışmada da dile getirildi.

Araştırmacılar L. Shen ve ekibi, adenotonsillektomi sonrası çocuklarda 0 kan grubunun daha az fentanyl ihtiyacı duyduğunu, ancak bu durumun postoperatif komplikasyonları geciktirebileceğini belirtti.Bu bulgular, tıp dünyasında kişiselleştirilmiş sağlık yaklaşımlarını hızlandırdı.

Ağrı yönetimi uzmanları, 0 kan grubu bireylerine yönelik genetik testler ve düzenli ağrı değerlendirmeleri önerdi.

Gelecekteki araştırmalar, bu genetik bağlantıyı daha da aydınlatarak, kronik ağrı tedavilerinde devrim pluşturdu.

Uzmanlar, herkesin kan grubunu bilmesi ve olası riskleri göz önünde bulundurarak doktor kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.