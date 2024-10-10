Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor

Düzenleme: Kaynak: TRT haber
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor

Bilim insanları, A kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme riskinin daha yüksek olduğunu yaptıkları araştırmalarla ortaya koydu.

A ve B olarak bilinen bu gruplar, AB olarak birlikte, A ya da B olarak tek başına ya da hiç bulunmayarak O grubu şeklinde sınıflandırılıyor.

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2022 yılında yapılan araştırmada bilim insanları A1 alt grubuna ait gende erken yaşta felç geçirme riski buldu. Bu çalışma, yaklaşık 17 bin felç vakası ve 600 bine yakın felç geçirmemiş kişiyi kapsayan 48 genetik çalışmanın verilerini analiz etti. Araştırmadaki katılımcıların yaş ortalaması 18 ile 59.

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BU GRUBUN RİSK HARİTASI DAHA DÜŞÜK

TRT Haber'in aktardığı çalışmanın sonuçlarına göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere kıyasla yüzde 16 daha yüksek. Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.

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Araştırmanın baş yazarı ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk sunduğunu henüz bilmiyoruz."

Kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinlerle ilgili olabilir.

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