NASA’nın ‘Kızıl gezegen’ Mars ile ilgili paylaştığı fotoğraf ve videolarla ilgili araştırmalar yapan ve sosyal medyada paylaşım yapanlar çoğunlukla görülen belirsiz imgelerden yola çıkarak ‘gizemli yapılardan’ sıklıkla bahsediyor. Ancak bu sefer ‘gizem’ kelimesini bizzat NASA kullandı.

NASA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mars Keşif Yörünge Aracı gezegenin güney kutbunda binlerce metre buzulun altında ‘gizemli bir yapı’ keşfetti. Yapılan keşif yeni soruların ortaya çıkmasına neden oldu.

Son dönemde yenilikçi bir radar tekniği kullanılarak yapılan araştırmalarda yeraltı gölü olduğu düşünülen gizemli bir yapı incelendi. Söz konusu bölgenin kaya ve toz tabakası olma olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Şüpheli gölün 2018'deki keşfi, suyun Güneş Sistemi'ndeki yaşamla yakından bağlantılı olması nedeniyle bir bilimsel faaliyet dalgası başlattı. Son bulgular, bu gölün Mars yüzeyinin altında bir göl olmadığını gösterse de, aynı radar tekniğinin Mars'ın başka yerlerindeki yeraltı kaynaklarını kontrol etmek için kullanılabileceğini ve gelecekteki araştırmacılara destek olabileceğini gösteriyor.

Mars Keşif Yörünge Aracı’ndaki sığ radar cihazının gücü artırılarak daha derinlerden sinyal alması amaçlandı. Araştırma ekibi, gömülü bir göle ev sahipliği yaptığından şüphelenilen bölgeyi gözlemlemek için birçok başarısız girişimde bulunmuşlardı. Daha sonra bilim insanları, görevi yöneten Güney Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki uzay aracının operasyon ekibiyle ortaklık kurarak, çok büyük bir yuvarlanma kabiliyeti geliştirdiler.

Radar cihazı, 26 Mayıs'ta yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı kaplayan ve yaklaşık 1.500 metre kalınlığındaki bir su buzu tabakasının altında gömülü olan hedef bölgede sinyali almak için çok büyük bir dönüş gerçekleştirdi.

Bir radar sinyali yeraltı katmanlarından yansıdığında, yansımasının gücü yeraltının hangi malzemeden yapıldığına bağlıdır. Çoğu malzeme, sinyalin geçmesine izin verir veya onu emer, bu da geri dönüşün zayıf olmasına neden olur. Sıvı su ise, çok yansıtıcı bir yüzey oluşturarak çok güçlü bir sinyal göndermesi bakımından özeldir.

Bu, 2018 yılında ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Mars Express yörünge aracında bulunan Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosferik Sondaj Radarı (MARSIS) cihazıyla çalışan bir ekip tarafından bu bölgeden tespit edilen sinyal türüydü. Bilim insanları, böyle bir su kütlesinin tüm bu buzun altında nasıl sıvı halde kalabildiğini açıklamak için, yüksek tuz içeriğinin suyun donma sıcaklığını düşürebileceği varsayımıyla, bunun tuzlu bir göl olabileceğini öne sürdüler.

Araştırma ekibinden Gareth Morgan yeni verilerin tartışmaları çözmediğinin altını çizerek “"Göl hipotezi, heyecan verici bilimsel keşiflerin yapması gereken şey olan pek çok yaratıcı çalışmanın ortaya çıkmasına neden oldu” dedi.