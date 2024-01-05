Bu kez ağlara balık yerine mayın takıldı. Liman alarma geçti

Ereğli Limanı’nın Bozhane bölgesinde, ağlarına top şeklinde bir cisim takıldığını fark eden balıkçılar, cismin kıyıya çıkarılmasını sağladı.

Balıkçılar daha sonra durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, ilk incelemelerinde cismin bir deniz mayını olduğunu tespit etti.

Burur üzerine, alandaki tüm tekneler başka bir yere yönlendirildi ve bölge emniyet şeridi ile çevrildi. Ayrıca, Ereğli Limanı araç trafiğine kapatıldı.

Mayının imha edilmesi için İstanbul’dan bir ekip gönderildiği bilgisi alındı.