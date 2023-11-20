Bu kez 'Çılgın dondurmacı' çıldırdı. Herkesin diline düştü

Sosyal medyayı en kullanan isimlerden biri olan "Çılgın Dondurmacı" diye tanınan Mehmet Dinç, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Çektiği dans videoları ile ünlenen "Çılgın Dondurmacı"nın 1 milyon 800 bin takipçisi bulunuyor.

Her videosunun altına hemen hemen tüm dillerden yorum yapılan "Çılgın dondurmacı" son videosunda adeta çılgına döndü. Dans ettiği kadınları dans ederken yönlendirmek için uğraş veren ve adeta çılgına dönen Mehmet Dinç son çare olarak onları elinden tutarak dondurma tezgahının içinde götürdü.

Tezgahın etrafını dolduran kalabalık dans eden kadınları cep telefonlarıyla kayıt altına alarak kendi sosyal medyalarından paylaştı.