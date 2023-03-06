Mini etekli öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım: Bu kez transparan

Bir Özel Öğretim kurumunda kpss dersleri veren öğretmen sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Öğretmen hanımın sınıftaki mini etek ve dekolteli elbise ile ders anlatımı sosyal medyada eğitim camiasını ikiye bölmüştü. Kimi velilerden ve eğitimcilerden tepki gelirken bazı kesimler ise desteklemişti.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan öğretmen bu kez transparan elbisesi ile yeni bir fotoğraf daha paylaşarak yürekleri ağıza getirdi.

Kısa sürede paylaşımı çok sayıda beğeni aldığı da gözlemlendi. Başta öğrencileri olmak üzere takipçileri öğretmene övgü yağdırdı.