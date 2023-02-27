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Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor

Çankırı'nın Orta ilçesinde deprem günü doğan kuzu 'anne' diye meliyor. Kuzunun sosyal medyada paylaşan görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:13
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Bu kuzu anne diye meliyor

Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
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İHA'nın haberine göre, Çankırı'nın Orta ilçesi Kanlıca Mahallesi'nde dedesiyle birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Enes Cambaz, hayvanları kontrol etmek için ahıra girdi. 

Ahırdaki yeni doğan kuzulardan birinin 'anne' diye melediğini gören Cambaz, şaşkınlık yaşadı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen Cambaz, sosyal medyada paylaştı. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Enes Cambaz, mahallede yaşayan vatandaşların da kuzuyu gördüğünde şaşkınlık yaşadığını söyledi.

DEPREM GÜNÜ DOĞDU

'Anne' diye meleyen kuzunun 6 Şubat tarihinde doğduğunu söyleyen Enes Cambaz, "Dedemle beraber küçükbaş hayvan işletmeciliğiyle uğraşıyoruz. Şu anda 165 tane koyunumuz, 120 tane de kuzumuz var. Kuzumuzun sabah ahıra gelirken 'anne' dediğini fark ettik. Deprem günü doğdu. Şu anda 19 günlük. Biz bu durumu fark edince, arkadaşlar 'sosyal medyada paylaş' dedi. Yavaş yavaş popülerleşti" dedi.

Dede Ahmet Cambaz ise "Koyun yetiştiriciliği yapıyoruz. Torunumun isteği üzerine kendisine yardımcı oluyorum. İki yıldır bu işi yapıyoruz. Şu anda 165 koyunumuz var. 120 kuzumuz var. Daha da olacak. Hem torunum üniversitede okuyor hem de ona yardımcı oluyorum. Yani büyük bir iş, bu işi zevkle yapıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Yani yapmak isteyenlere de tavsiye edebilirim. Çünkü hayvancılıktan daha ileriye gitmek için uğraş veriyoruz" diye konuştu.

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