Bu lokantalara gittiyseniz eşek eti yemiş olabilirsiniz! Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yenilerini ekledi. Bakanlık bu kez dana eti yerine ‘tek tırnaklı eti’ kullanan lokantaları açıkladı.

Bakanlığı açıkladı 'tek tırnaklı eti' olarak tanımlanan eşek, at, katır eti kullanan lokantaların çoğunlukla paça çorba ve pide satan restoranlar olması dikkat çekti.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesine eklediği dana eti yerine eşek at ve katır eti kullanan lokantaların listesi...