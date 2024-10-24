Bu lokantalara gittiyseniz eşek eti yemiş olabilirsiniz! Bakanlık açıkladı

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Bu lokantalara gittiyseniz eşek eti yemiş olabilirsiniz! Bakanlık açıkladı

Taklit veya tağşiş yapılan gıda ürünlerini açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı bu kez at, eşek, katır eti kullanan lokantaları açıkladı. Bu lokanta ve pidecilere gittiğiyseniz eşek eti yemiş olabilirsiniz...

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yenilerini ekledi. Bakanlık bu kez dana eti yerine ‘tek tırnaklı eti’ kullanan lokantaları açıkladı.

Bakanlığı açıkladı 'tek tırnaklı eti' olarak tanımlanan eşek, at, katır eti kullanan lokantaların çoğunlukla paça çorba ve pide satan restoranlar olması dikkat çekti.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesine eklediği dana eti yerine eşek at ve katır eti kullanan lokantaların listesi...

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