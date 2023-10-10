'Bu mahalleye polis dahi giremez' dediğine pişman oldu

Geçtiğimiz günlerde YouTube’da paylaşılan ‘Türkiye’nin en tehlikeli mahalleleri’ adlı videoda Konya-Tatlıcak Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs, videoda ‘bu mahalleye polis dahi giremiyor’ ifadelerini kullanmıştı.

Kısa zamanda çokça tıklanan video, platformda Trend videolar arasına girmiş ve bu ifadeleri kullanan kişi de gündem olmuştu.

Videonun yayılmasından sonra Konya’da polis ekipleri o mahalleye baskın düzenledi.

3 özel harekât timi ve 2 çevik kuvvet timinin eşliğinde 180 polisin katılımı ile yapılan polis baskınında mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı, operasyona 2 köpekte katıldı.

UYUŞTURUCU, TÜFEK VE TUTUKLULAR

Şüphelilerin evlerinin yanı sıra mahalledeki, metruk binalar ve boş arazilerde de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 190 uyuşturucu hap, 2 parça halinde 166 gram eroin, bir kök kenevir, 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Operasyonun ardından polis kamerasına konuşan aynı kişiler, "Öyle bir şey yok. Polis her zaman giriyor. Memnunuz. Yapanı alsınlar. Polis olmasa kim araya girecek." ifadelerini kullandı.