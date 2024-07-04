Bu mamayı yiyen bebekler siroz oluyor. Marketler uyarıldı

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Bu mamayı yiyen bebekler siroz oluyor. Marketler uyarıldı

Marketlerde satılan bebek mamalarında kanserojen madde tespit edildi. Karaciğer kanseri, siroz ve akut nekroz gibi sağlık sorunlarına neden olan aflatoksin maddesi barın 2 bebek mamasının satışı yasaklandı.

Almanya'da satılan 2 bebek markası ülkeyi ayağa kaldırdı. Marketlerde satılan Alnatura ve Alete markalı bebek mamaları içerisinde kanserojen etkiye sahip aflatoksin maddesi tespit edildi.

Bu marka ürünleri satan marketlere ürün satmamaları konusunda uyarı yapıldı. Alnatura ve Alete marka ürünlerin yetkilileri, ürün alan müşterilerin ürünleri her hangi bir markete veya fabrikaya getirmeleri halinde para iadesinin anında yapılacağını duyurdu.

Aflatoksin maddesinin karaciğer kanseri, siroz ve akut nekroz gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

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