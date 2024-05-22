Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz

Yetkililer, doğal alanlarda büyüyen ve yapısında zehir olan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş şekilde yenmesi durumunda ölüme neden olabilen ciddi zehirlenme vakalarının ülkemizde çok sık görüldüğünü bildirdi.
Mantar zehirlenmesin belirtileri mantarda yer alan zehre göre mantarın yenmesinden 2 ile 6 saat sonra ortaya çıkıyor.
2 saat sonra sersemleşme, uyku hali, tansiyonda düşüklük, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarmalar, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme görülebiliyor.
Bazı tür mantarların yenilmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölüme yol açabilen zehirlenme belirtileri de görülebiliyor.
Mantar tüketen vatandaşların, doğada yetişmiş mantarları kesinlikle yememesi gerekiyor.
Mantar tüketme durumunda zehirlenme belirtilerinin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Mantar zehrine karşı yapılan panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak amacıyla hazır bulundurulmaktadır.
Mantar zehirlenmelerinden kendimizi korumak için; doğal ortamlarda yetişmiş mantarların yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir.
Fakat, bu mantarların yetiştiği ortam nedeniyle bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde yer alabilir.
Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi neticesinde çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin olabileceği de göz ardı edilmemelidir.
Aynı zamanda mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin bulunduğu etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir.