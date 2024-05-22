Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz

Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz
Kaynak: İHA
Mantar zehirlenmelerinden kendimizi korumak için doğal ortamlarda yetişmiş mantarların yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekiyor.
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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 1

Yetkililer, doğal alanlarda büyüyen ve yapısında zehir olan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş şekilde yenmesi durumunda ölüme neden olabilen ciddi zehirlenme vakalarının ülkemizde çok sık görüldüğünü bildirdi.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 2

Mantar zehirlenmesin belirtileri mantarda yer alan zehre göre mantarın yenmesinden 2 ile 6 saat sonra ortaya çıkıyor.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 3

2 saat sonra sersemleşme, uyku hali, tansiyonda düşüklük, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarmalar, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme görülebiliyor.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 4

Bazı tür mantarların yenilmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölüme yol açabilen zehirlenme belirtileri de görülebiliyor.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 5

Mantar tüketen vatandaşların, doğada yetişmiş mantarları kesinlikle yememesi gerekiyor.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 6

Mantar tüketme durumunda zehirlenme belirtilerinin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 7

Mantar zehrine karşı yapılan panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak amacıyla hazır bulundurulmaktadır.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 8

Mantar zehirlenmelerinden kendimizi korumak için; doğal ortamlarda yetişmiş mantarların yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 9

Fakat, bu mantarların yetiştiği ortam nedeniyle bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde yer alabilir.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 10

Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi neticesinde çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin olabileceği de göz ardı edilmemelidir.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 11

Aynı zamanda mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin bulunduğu etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir.

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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 12
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Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz 13
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