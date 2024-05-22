Bu mantarlara dikkat! Zehirlenebilirsiniz

Yetkililer, doğal alanlarda büyüyen ve yapısında zehir olan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş şekilde yenmesi durumunda ölüme neden olabilen ciddi zehirlenme vakalarının ülkemizde çok sık görüldüğünü bildirdi.