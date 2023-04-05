5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

13 bin 593 mayın mağduru tedavi görüyor

Irak'ın Erbil kentindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, mayınlar nedeniyle sakatlanan çok sayıda kişiye tedavi vererek umut oluyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:24
Takip Et

Bu merkez 27 yıldır mayın mağdurlarına hizmet veriyor

13 bin 593 mayın mağduru tedavi görüyor
+
Aa
-

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Mayın İşleri Müdürlüğü'ne göre bölgede savaştan dolayı 776 kilometre alan mayınlarla kaplandı. Bu alanın, 255 kilometresinin hala mayınlarla kaplı olduğu belirtilirken, bugüne kadar yaklaşık 13 bin 593 kişi de mayın patlamasından dolayı mağdur olarak kayıtlara geçti.

 

MAYIN MAĞDURLARININ SAYISI KAÇ

 

Erbil Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından geçen sene paylaşılan bilgilere göre, 1996 yılındaki kuruluşundan bu yana toplamda 17 bin 292 kişi burada tedavi gördü. 2 bin 670'i erkek ve 138'i kadın olmak üzere toplamda 2 bin 800 mayın mağdurunun yanı sıra patlamamış mühimmatlar nedeniyle de 576 kişi Merkez'den sağlık hizmeti aldı.

Merkezde tedavileri devam eden mayın mağdurları, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

GÖZLERİNİ VE İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

Erbilli Casım Namık, 1993 yılında Erbil'in Pestane köyünde mayına bastığını ve iki bacağıyla, iki gözünü kaybettiğini söyledi. Yüzde yüz engelli olduğunu ve 1999'da merkeze başvurduğunu belirten Namık, şöyle konuştu:

" Zor bir hayatım var ancak kız kardeşim benim dayanağım oldu.Gözlerimden çok fazla fayda alamasam da tekerlekli sandalye ile bana yardımcı oldular. Evli değilim, kız kardeşimin evinde yaşıyorum. Her gün bana aralıksız hizmet ediyorlar. "

ÇOBANLIK YAPIYORDU…

mayın mağduru Hogır Hali de 1996'da köyünde arkadaşıyla birlikte çobanlık yaparken mayın patladığını anlattı. Hali, "Mayın patlaması sonucu arkadaşım hayatını kaybetti, ben de sol bacağımı kaybettim. 24 yıldır bu merkezde tedavi görüyorum ve bana takılan protez bacak hayatımı kolaylaştırıyor." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.