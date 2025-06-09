Bu meslekler tarihe karışacak! İşiniz tehlikede olabilir

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayımladığı “2025 Mesleklerin Geleceği” raporu, teknolojik ilerlemeler, yeşil dönüşüm, yaşam maliyetleri ve demografik değişimlerin 2025-2030 yıllarında küresel iş gücünü derinden etkileyeceğini ortaya koydu. Bu beş yıllık süreçte, yaklaşık 170 milyon yeni iş alanı ortaya çıkarken, 92 milyon işin yok olacağı öngörülüyor. Küresel çapta mesleklerin yaklaşık yüzde 22’sinin ya dönüşeceği ya da tamamen ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.

İNSAN YERİNE TEKNOLOJİ

Dijitalleşme, yapay zeka, bilgi işleme, robotik, otomasyon, enerji üretimi, depolama ve dağıtım gibi teknolojilerdeki gelişmeler, bazı mesleklerin hızla büyümesine, bazılarının ise kaybolmasına neden oluyor. Banka gişe görevlisi, müşteri temsilciliği, muhasebecilik, veri giriş memurluğu ve kasiyerlik gibi meslekler, yapay zeka destekli yazılımlar tarafından yerini alırken; montaj işçileri, paketleyiciler ve depo görevlileri gibi üretim hattındaki çalışanlar da robotik sistemler nedeniyle işlerini kaybediyor.

DÖNÜŞÜM YAŞANACAK

WEF İş Ücretleri ve İstihdam Oluşturma Başkanı Till Leopold, finansal teknoloji mühendisleri, yazılımcılar, büyük veri, yapay zeka ve siber güvenlik uzmanlarının en hızlı büyüyen meslek grupları arasında olduğunu belirtti. Yapay zeka alanındaki son gelişmeler öncesinde, yok olma riski taşıyan işlerin genellikle veri girişi veya montaj gibi rutin ve tekrarlayan görevleri kapsadığını ifade eden Leopold, artık grafik tasarımı gibi mesleklerin de bu listeye eklendiğini vurguladı. Leopold, “Dönüşümden etkilenen mesleklerin ‘modasının geçtiğini’ söylemek yerine, becerilerin ve görev içeriklerinin hızla değiştiğini söylemek daha doğru olur” değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTALLEŞME, GELENEKSEL MESLEKLERİ ETKİLİYOR

Akıllı tarım teknolojileri, geleneksel çobanlık ve çiftçilik mesleklerini tehdit ederken, otomatik sulama sistemleri, sensörlü verimlilik takibi ve dron kullanımı, tarımda insan gücüne olan ihtiyacı azaltıyor. Dijitalleşme, el sanatları ve zanaatkarlık gibi alanlarda da mesleklerin önemini yitirmesine yol açıyor. 3D yazıcılar, çevrim içi pazar yerleri ve seri üretim teknolojileri, ustalık gerektiren meslekleri rekabet dışı bırakıyor. Geleneksel kitap tamirciliği, sarraflık, ayakkabıcılık, terzilik ve bakırcılık gibi zanaat dalları, seri üretim ürünlerinin ve e-ticaret platformlarının baskısı nedeniyle yok olmaya yüz tutuyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, yüksek karbon emisyonuna yol açan sektörlerde kömür ve petrol işçiliği gibi meslekler ciddi bir daralma yaşıyor.

HEMŞİRE İHTİYACI ARTACAK

Leopold, gelecekte öne çıkacak mesleklerin çoğunun “fütüristik” olmadığını belirterek, yaşlanan nüfusun artması nedeniyle hemşire, sosyal hizmet, kişisel bakım ve danışmanlık uzmanı gibi mesleklere talebin yükseleceğini ifade etti. Özellikle ilk ve ortaokul öğretmenlerine olan ihtiyacın artacağını aktaran Leopold, “Tarım ve inşaat işçileri, teslimat şoförleri ve satış elemanları gibi önde gelen mesleklerde önemli artışlar öngörülmektedir” dedi. Ayrıca, yüksek gelirli ülkelerde iş gücünün yaşlanması ve azalması dikkat çekiyor.