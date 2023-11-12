Bu metro istasyonları kapalı. İstanbullular dikkat

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattındaki çalışmalar nedeniyle Otogar-Atatürk Havalimanı istasyonları arasındaki seferler durduruldu.

Yenikapı'dan Otogar istasyonuna kadar olan seferler ise devam ediyor.

Havalimanına gitmek isteyen yolcular, Otogar durağında inerek, Otogar-Havalimanı güzergahında ücretsiz İETT araçlarıyla aktarma yapabiliyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerin 13 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 itibariyle devam edeceği öğrenildi.

ÜCRETSİZ İETT OTOBÜS SEFERLERİ

Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle seferlerimizde düzenleme yapılmıştır; 11 Kasım Cumartesi’yi 12 Kasım Pazar’a bağlayan gece Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonlarımız kapatılacaktır. Gece Metrosu uygulamamız Yenikapı-Otogar istasyonları arasında metro ile Otogar-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri ile yapılacaktır.



12 Kasım Pazar günü hattımızda 06.00’dan saat 10.00’a kadar Yenikapı-Otogar istasyonları arasında hizmet verilecek ve Otogar-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile seferlerimiz devam edecektir. Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonlarımız saat 10.00 itibarıyla işletmeye açılacak ve seferlerimiz gece 00.00’a kadar gecikmeli olarak yapılacaktır.



13 Kasım Pazartesi gecesi 00.00-06.00 arası çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Pazartesi günü 06.00 itibariyle hattımızda seferlerimizin normale dönecektir.



M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda seferlerimiz ve Gece Metrosu uygulamamız normal işletme seyrinde devam edecektir." ifadeleri yer aldı.