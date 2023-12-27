Bu meyvelerin kabukları harikalar yaratıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Bu meyvelerin kabukları harikalar yaratıyor
Hangi meyvelerin kabukları çok sağlıklı? İşte yanıtları...

Pek çoğumuz her nedense meyvelerin kabuklarını soyarak tüketiyoruz. Oysa bazı meyve kabukları şifa deposu. İşte o meyveler ve kabuklarının yararları

Portakal kabuğu

Kabukları en yararlı meyvelerin başında geliyor. İçeriğinde bulunan maddeler cilt bakımı için etkili. Cilde portakal kabuğu sürülence siyah noktalar ortadan kayboluyor.

Muz kabuğu

Antioksidan, mineral ve vitamin kaynağı. Yara ve sivilcelerin iyileşmesini sağlıyor. Ayrıca dişleri de beyazlatıyor.

Elma kabuğu

İçerdiği lifin yarısı kabuğunda. Elma kabuğu A ve C vitaminleri ile potasyum deposu. Kemik gelişimini sağlıyor

Kivi kabuğu

Kivinin kabuğunda etli kısmından daha fazla C vitamini var. Antioksidan özelliğine sahip. Cilt tonunu ışıltılı hale getiriyor.

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