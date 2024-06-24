Bu millet evladını Montella'ya yedirmez

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz yenilgisi sonrası Çekya maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Dün yapılan antrenmanda, Montella ile Arda Güler arasında skandal bir olay yaşandı.

YELEĞİ ELİNDEN ÇEKTİ ALDI

Çekya maçı hazırlıklarına başlayan millilerde antrenman öncesi toplantıda ayrı çalışması söylenmeyen Arda Güler'in ısınmak için sahaya geldiğini gören Montella, ani bir hareketle soluğu Arda'nın yanında aldı.

Arda Güler'in elindeki yeleği bir hışımla alan Montella, genç yıldızımıza agresif bir hareketle uzaklaşmasını söyledi.

Yaşanan olayın ardından Arda Güler'in yüzü düştü ve yardımcı antrenörün yanına gitti.

REZİL GÖRÜNTÜYE BU AÇIKLAMA İNANDIRMADI

Türkiye Futbol Federasyonu, ortalığın karışması sonrası bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MONTELLA'YA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medya hesabı X'te taraftarlar tarafından, #EvladınaSahipÇıkTürkiye, #Montella ve #Arda etiketleri açıldı.

Taraftarlar Montella'yı yerden yere vururken, bu skandal hareketin hesabını sordu.

İşte Vincenzo Montella'nın hareketi için yapılan paylaşımlar: