Bu nasıl anne? Yeni doğan bebeğini camdan aşağı attı

Kaynak: İHA
Bu nasıl anne? Yeni doğan bebeğini camdan aşağı attı
İstanbul’un Pendik ilçesinde bir kadın, ailesinden gizli dünyaya getirdiği bebeğini camdan aşağı attı. Kadın ve sevgilisi gözaltına alınırken bebeğin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

1 Mart Cuma günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.Y. isimli şahıs, hamile olduğunu ailesinden gizledi ve evde gizlice doğum yaptı. Ardından gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini yaşadığı evin 1. katından aşağı attı.

Çevredeki vatandaşlar bebeği fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Anne A.Y. ve sevgilisi olduğu iddia edilen D.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

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