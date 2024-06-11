Bu nasıl baba. Öz kızını tekme tokat dövdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu nasıl baba. Öz kızını tekme tokat dövdü

Sırbistan'da kayda geçen görüntülerde kendi kızını tekme tokat döven baba, dünya gündemine oturmasından aylar sonra mahkeme karşısına çıktı.

Sosyal medyaya düşmesinden kısa süre sonra büyük bir infial yaratan görüntüler ışığında harekete geçen Sırp polisi, kızını herkesin içinde tekme tokat döven babayı yakalayıp mahkeme karşısına çıakrttı.

Belgrad'daki Birinci Temel Mahkeme Dairesi'de görülen davada, Belgrad'daki bir tenis kortunda etraftakilerin cep telefonlarıyla kaydettiği kan dondurucu anlarda, küçük kızını acımasızca dövdüğü görülen kişi sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.

Çin vatandaşı olduğu öğrenilen W.L., kararın açıklanmasının ardından temyiz hakkından feragat ettiğini bildirerek kesilen cezayı kabul etti.

Kararı açıklayan hakim, heyetin kararı verirken Çin'deki yasaların çocuklara fiziksel ceza verme konusunda farklı olduğunu, kendisinin herhangi bir mahkumiyeti bulunmadığını ve kızının mahkemeye katılmadığını da dikkate aldığını belirtti.

W.L., 17 Ekim'de kayda geçen görüntülerde, bir tenis kortunda reşit olmayan kızı W.Y.'yi önce tokatlamış, sonra yerde sürüklemiş ve yere düşen kızı tekmelediği görülüyor.

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