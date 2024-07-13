Bu nasıl meditasyon. Saati 100 dolar

Sosyal medyada paylaşılan Yab-Yum meditasyonu görüntüleri oldukça dikkat çekti ve birçok vatandaşı merak içinde bıraktı.

Bu meditasyon türü, çiftlerin birbirine sarılarak, enerjilerini birleştirdiği ve ruhsal bir deneyim yaşadığı bir uygulama olarak biliniyor. Gönderide bahsedilen meditasyon seansının 100 dolara (yaklaşık 3 bin 305 TL) yapıldığı iddia edilince, vatandaşlar bu konuda birçok yorum yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu işin kursu var mı?" diyerek bu meditasyonun nasıl öğrenileceğini merak ederken, bir başkası, "Bu nasıl bir şey? Gerçekten inanamadım" şeklinde şaşkınlığını ifade etti.

Yab-Yum meditasyonu, Batı'da daha az bilinen bir uygulama olduğundan, bu tür tepkiler ve merak duygusu yaygın olarak görülüyor. Peki, nedir bu Yab-Yum Meditasyonu?

YAB-YUM MEDİTASYONU NEDİR?

Yab-Yum meditasyonu, Tibet ve Hint Tantra uygulamalarında önemli bir ritüel olup, erkek ve dişi enerjilerin birleşimini simgeler. Tibet Tantra'sında bu meditasyon, merhamet ve bilgelik (erkek ve dişi prensipler) arasındaki birliği temsil ederken, Hint Tantra'sında erkek enerjinin pasif meditasyoncu olarak, dişi enerjinin ise onun kucağında dans eden şakti olarak ifade edilmesiyle öne çıkar. Bu birlik, ikiliklerin aşılması ve transandantal bir bilinç durumuna ulaşmayı hedefler.

Yab-Yum duruşu genellikle erkek ve dişi enerjilerin bir araya gelerek meditasyon yapmasıyla gerçekleştirilir. Bu duruş, enerjinin çiftler arasında serbestçe akmasını sağlar ve meditasyon sırasında chakralarının hizalanmasına yardımcı olur. Kıyafetli olarak da uygulanabilen bu meditasyon, çiftlerin enerjilerini birleştirerek ruhsal bir deneyim yaşamalarını amaçlar. Yab-Yum meditasyonu aynı zamanda cinsel birleşme sırasında da yapılabilir, ancak burada amaç cinsel hazdan ziyade ruhsal aydınlanmaya ulaşmaktır​.

Meditasyon, yalnızca bir duruş olarak değil, aynı zamanda sembolik bir anlam taşır. Bir çift bu duruşta meditasyon yaparken, enerjilerini birbirlerine ve evrenin enerjilerine açarak derin bir ruhsal deneyim yaşarlar. Bu uygulama, meditasyonun ve cinsel enerjinin ruhsal bir araç olarak kullanılmasını sağlar​.