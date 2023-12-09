Bu nasıl stoper! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fenerbahçeli Samet Akaydin, yaptırdığı penaltı sonrası sosyal medyada olay oldu…

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu nasıl stoper! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Maçın 21. dakikasında Cenk’i düşürerek penaltıya sebep veren Fenerbahçe stoperi Samet Akaydin, bu hamleyle birlikte takımına gol yedirmiş, rakibi maça ortak etmiş oldu.

Ancak süreç bununla da bitmedi. Fred ve Dzeko ile Samet sarı kart gördü. Deneyimli oyuncu, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Samet’i ağır şekilde eleştirdi.

SAMET CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 21. dakikasında Cenk’i düşürerek penaltıya sebep olan Fenerbahçeli stoper Samet Akaydin, gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

GEDSON KENARA GELDİ
Derbide dakikalar 40’ı gösterirken sakatlık geçiren Gedson Fernandes, kenara geldi. Gedson’un yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.

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