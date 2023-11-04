Bu okulu bitiren iş aramadan çalışmaya başlıyor. Bakanlık İstanbul’da yeni lise açıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk yemek kültürünü ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için gastronomi lisesi açılacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Bu okulu bitiren iş aramadan çalışmaya başlıyor. Bakanlık İstanbul’da yeni lise açıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da açılacak yeni liseyi duyurdu.

Bakan Tekin, geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerinin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesini açacaklarını ifade etti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gastronomi lisesinin açılması için aralarında Cüneyt Asan, Ramazan Bingöl, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Ömür Akkor, Zeki Saygı, Nuri Develi, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy, Selim Yeşilpınar, Umut Karakuş ve Danilo Zanna gibi gastronomi alanında şef, akademisyen, restoran kurucuları ve STK temsilcilerinin bulunduğu isimlerle istişare toplantısında bir araya geldi.

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Tekin, gastronomi lisesiyle adeta şifa kaynağı olan "annelerimizin reçeteleri" niteliğini taşıyan ve Türk yemek kültürüne özgü yemekleri, dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

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Gastronomi lisesinin açılmasıyla bu alanda önemli bir eksikliği daha gidereceklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz."

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