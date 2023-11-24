Bu ot başka ot. Kış hastalıklarına savaş açıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Boğaz ağrısını azaltan ve bağışıklığı güçlendirerek kış hastalıklarıyla mücadele eden Demirhindi otu dikkat çekti.

KIŞ MEVSİMİNDE SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARI NELERDİR?

Soğuk algınlığıyla grip halk arasında çoğu kez karıştırılır. Soğuk algınlığı çeşitli virüsler tarafından oluşturulan hafif seyirli, üst solunum yolları bulgu ve belirtileriyle seyreden ve dünyada en fazla görülen hastalık tablosudur.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor olduğu vurgulandı.