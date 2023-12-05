Bu ot böbrek dostu

Altınbaşak otu idrar söktürüyor. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu ot böbrek dostu

Altınbaşak otu özellikle böbrek rahatsızlığı çekenlerin adeta şifa kaynağı oluyor. Böbrek yetmezliği hastalarını yakından ilgilendiriyor.
İdrar yolları iltihabında mükemmel başarı sağlıyor. İdrar artırıcı özelliği var.

YARARLARI NELER

Altınbaşak otunun içinde flavon ve sponin maddelerinden oluşan P vitamini bulunmaktadır. Bu maddeler özellikle mesane ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlayan durumları engeller. Güçlü bir iltihap söktürücü etkiye sahip - Mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü oluşumlarının önüne geçer. Özellikle mide yaralarının ilerlemesini engeller. Sindirim problemlerinden en yaygın olanı gaz sıkışmasıdır. Bu da karın ağrısına mide bulantısına neden olur. Altınbaşak otu bu hastalıklara fayda sağlar.

Egzama ve varis gibi cilt problemlerinde etkili olan altınbaşak otu, kontrollü tüketilmesi tavsiye edilir. Aksi halde fazla tüketilen altınbaşak otu yan etkilere neden olur.

ÇAYI NE İŞE YARAR

Ani başlayan kalp çarpıntısı bir diğer adıyla asabi çarpıntı, sinirlerden ve kan akışından kaynaklı yaşanan bir sağlık problemidir. Yapılan araştırmalarda aniden ortaya çıkan bu sağlık sorununu yatıştırmada etkili olan otun altınbaşak olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Günümüzde yaşlılara oranla gençlerde daha sık görülen kalp damar hastalıkları için fayda sağlar. Damar duvarlarının sertleşmesinin önüne geçer. Ayrıca besin atıklarının kan yolu ile damarları tıkanması engellenir.

Kronik uykusuzluk, stres ve çalışma koşullarına bağlı günümüzde giderek artmaktadır. Bu da vücudun fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Uykusuzluğa iyi gelen birçok doğal bitki vardır. Altınbaşak otu da bu otlardan etkili olanlar arasında yer alır.

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