Bu otomobiller Türkiye’de satılamayacak. Araba almak isteyenlere duyurulur

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ ile bazı elektrikli araçların Türkiye’ye ithalatının yapılmasının önü kapandı. Eğer yayınlanan tebliğ ile ilgili bir değişiklik olmazsa bazı elektrikli araçlar 2024 yılında Türkiye’de satılamayacak.
Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci Alfa Romeo Milano, Audi Q4 e-Tron, Audi Q6 e-Tron, BMW iX2, BMW i5 Touring, BYD Seal, BYD Han, BYD Dolphin, Citroen e-C3, Cupra Born, MINI Countryman EV, MG Cyberster, Neta U, Neta GT, Neta AYA, Opel B-SUV EV, Opel C-SUV EV, Peugeot e-208, Peugeot e-3008, Porsche Macan EV, Cupra Tavascan, Ford Explorer, Ford Puma EV, Fiat 600, Hyundai Kona EV, Kia EV9, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Mercedes EQA, Mercedes EQB (FL), Porsche yeni Taycan, Skywell EA3, Skywell EA5, Skywell yeni ET5, Skoda Enyaq, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5, Volkswagen ID.7, Mercedes G Serisi EV ve Volvo EX30 modellerinin satılacağını bildirmişti.
İŞTE 2024 YILINDA SATILAMAYACAK OLAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
BMW iX3
BYD Atto 3
BYD Han
BYD Seal U (elektrikli)
BYD Dolphin
Cupra Tavascan
Dacia Spring
Ford Mustang Mach-E
Hongqi E-HS9
Leapmotor T03
Lexus RZ 450E
Lexus UX
MG Cyberster
MG MG4
MG Marvel R
MG ZS EV
Neta U
Neta GT
Neta AYA
Nissan X-Trail e-Power
Seres 3
Skywell ET5
Skywell EA3
Skywell EA5
Subaru Solterra
Toyota bz4x
Volvo EX30