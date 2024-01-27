Bu otomobiller Türkiye’de satılamayacak. Araba almak isteyenlere duyurulur

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ ile bazı elektrikli araçların Türkiye’ye ithalatının yapılmasının önü kapandı. Eğer yayınlanan tebliğ ile ilgili bir değişiklik olmazsa bazı elektrikli araçlar 2024 yılında Türkiye’de satılamayacak.

Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci Alfa Romeo Milano, Audi Q4 e-Tron, Audi Q6 e-Tron, BMW iX2, BMW i5 Touring, BYD Seal, BYD Han, BYD Dolphin, Citroen e-C3, Cupra Born, MINI Countryman EV, MG Cyberster, Neta U, Neta GT, Neta AYA, Opel B-SUV EV, Opel C-SUV EV, Peugeot e-208, Peugeot e-3008, Porsche Macan EV, Cupra Tavascan, Ford Explorer, Ford Puma EV, Fiat 600, Hyundai Kona EV, Kia EV9, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Mercedes EQA, Mercedes EQB (FL), Porsche yeni Taycan, Skywell EA3, Skywell EA5, Skywell yeni ET5, Skoda Enyaq, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5, Volkswagen ID.7, Mercedes G Serisi EV ve Volvo EX30 modellerinin satılacağını bildirmişti.

İŞTE 2024 YILINDA SATILAMAYACAK OLAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

BMW iX3

BYD Atto 3

BYD Han

BYD Seal U (elektrikli)

BYD Dolphin

Cupra Tavascan

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hongqi E-HS9

Leapmotor T03

Lexus RZ 450E

Lexus UX

MG Cyberster

MG MG4

MG Marvel R

MG ZS EV

Neta U

Neta GT

Neta AYA

Nissan X-Trail e-Power

Seres 3

Skywell ET5

Skywell EA3

Skywell EA5

Subaru Solterra

Toyota bz4x

Volvo EX30