Bu pazar genel seçim olsa hangi parti kazanır? Bir ay içinde erime farka dönüştü

ORC Araştırma, Ağustos 2024'te yaptığı Siyasi Eğilimler Araştırması ile "Bu pazar genel seçim olsa" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki ay yapılan anket sonucunda AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı 0.3 iken Ağustos ayı sonuçlarında fark yüzde 2.2'ye çıktı.

36 ilde yapılan ankette 4510 katılımcıya, CATI- Bilgisayar Destekli Telefonda Anketi yöntemiyle "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Partilere göre son sonuçlar şöyle oldu:

AK Parti yüzde 29.5

CHP yüzde 31.7

MHP yüzde 11.2

DEM Parti yüzde 8.7

Yeniden Refah Partisi yüzde 5.1

İYİ Parti yüzde 4.5

Zafer Partisi yüzde 3.4

BBP yüzde 2.1

TİP yüzde 1.5

Diğer yüzde 2.3

ORC Araştırma'nın Temmuz ayında 28 ilde toplam 3 bin 620 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarında CHP ile AK Parti arasında puan farkı 0,3 olmuştu.

SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI

23-27 AĞUSTOS 2024



"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"



▪︎CHP %31,7

▪︎Ak Parti %29,5

▪︎MHP %11,2

▪︎DEM %8,7

▪︎YRP %5,1

▪︎İYİ %4,5

▪︎ZP %3,4

▪︎BBP %2,1

▪︎TİP %1,5

▪︎DİĞER %2,3 pic.twitter.com/U72qZzbhdB — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 29, 2024

CHP 31,4 puan ile ilk sırada, AK Partı 31,1 puanla 2. sırada yer almıştı.