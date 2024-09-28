Bu pazar seçim olsa iktidar değişir mi? Anket sonuçları ortaya çıktı

İntegral Araştırma Şirketi, halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel seçimler, ve siyasi partiler hakkında anketlerine devam eden şirket, yaptığı bir anket ile yine gündem yarattı.

Yapılan ankette vatandaşlara “Bu pazar seçim olsa, iktidar değişir mi?” sorusu soruldu.

"ÖNCEKİ ANKETE GÖRE DÜŞÜŞ VAR"

İktidarın değişeceği algısı hesaplandığında, katılımcıların kesinlikle değişeceği ve değişeceğine olan inancı toplamda 46,8 olarak saptandı. İntegral’in 14 Mayıs Genel Seçimlerinden çok kısa bir süre önce yaptığı araştırmada yüzde 55,3 olan iktidarın değişeceğine olan inancın bugüne göre daha yüksek olması dikkat çekti.

Son genel seçimlerin hemen öncesinde iktidarın değişmesi beklentisi, karşılaştırmada yüzde 12,5 geriledi.

“Emin değilim” yanıtını verenlerde de 14 Mayıs öncesine göre artış olduğu izlendi. Bu pazar seçim olsa oy tercihine göre ise, CHP tabanı yüzde 63 oranında iktidarın değişeceğini belirttiği AKP tabanının ise “kesinlikle değişir ve değişir” diyerek toplamda yüzde 61,9 oranına ulaştığı görüldü.