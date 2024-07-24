Bu saatlere çok dikkat! Üzerinize kredi çekiyorlar. Ne onay kodu ne bildirim geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu saatlere çok dikkat! Üzerinize kredi çekiyorlar. Ne onay kodu ne bildirim geliyor

Siber dolandırıcıların vatandaşların uyuduğu saatlerde mobil bankacılık uygulamalarına erişerek kişi adına kredi çekip kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı.

Özel bir banka müşterilerinden gelen şikayetle şoku yaşadı. Bankanın müşterilerinin hesaplarından krediler çekildiği ortaya çıktı.

ATV Haber’de yer alan bilgilere göre, bankanın yüzlerce müşterisi bu şekilde siber dolandırıcılar tarafından mağdur oldu.

Dolandırıcılar gece vakti, müşterilerin mobil bankacılığına erişerek kredi çekti. Daha sonra çektikleri paraları dolandırıcılar kendi hesaplarına geçirdi.

ONAY KODU VE BİLDİRİM GİTMEDİ

Müşterilere herhangi bir onay kodu veya bildirim gitmediği de belirtildi. Yüzlerce mağdurdan bir tanesi de Ramazan Badur yaptığı açıklamada şunları dedi:

5. ayın 10'unda gece saat 02.30'da mobil hesabıma girilmiş. 275 bin liraya yakın bir kredi çekilmiş. Nakit param vardı, o çekilmiş. Krediyi çekiyorlar, ondan sonra bir hesaba EFT ediyorlar. Her şeyi siz yapmışsınız diyorlar ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiç çekmediğim, bir lirasını bile kullanmadığım parayı ödetmek zorunda bıraktılar beni.

BU SAATLERE DİKKAT

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların hangi saat diliminde daha çok harekete geçtiklerini açıklayarak "Gece 2 ila 5 aralığında yani diğer bir ifadeyle kriminal zaman diliminde vatandaşların hesaplarından para çekilmesine neden oluyor." İfadelerini kullandı.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE ŞİKAYET YAĞDI

Öte yandan yüzlerce mağdur çekmedikleri kredileri ödemek zorunda kalmalarına isyan etti.

Tüketici mahkemesine art arda şikayetler sonrası mağdurları umutlandıran bir karar geldi.

Mağdurlardan birinin kredi ödemesi durduruldu.

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