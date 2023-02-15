Tuğba Özay'dan duygulandıran paylaşım. ''Bu sarılma bambaşkaydı''

Manken Tuğba Özay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yardımına koşan ünlüler arasındaydı.

"ACINIZ ACIMIZDIR"

Afet bölgesinden yaptığı paylaşımlarla yaşanan acının büyüklüğünü gözler önüne seren Tuğba Özay, bu defa Asena isminde bir depremzedeye sarıldı ve paylaşımına şu notu ekledi:

"Hayatım boyu çokça sarıldım insanlara .. Sarılmanın şifa olduğuna hep inandım .. Sarılmak kalplerin bir olmasıydı .. Yaraların sarılması acıların paylaşılması ben buradayım yalnız değilsin cümlesinin karşılığıydı .. Her şeye rağmen hayat devam ediyorun manasıydı .. Çok acılarda sarıldım insanlara elbet ama bu sarılma bambaşkaydı … Canım Asena’m .. Beni gördüğün ilk andaki tepkini asla unutmayacağım .. Acınız acımızdır .. Hep sarılacağız birbirimize .. Şifalanacağız kalpten kalbe."

