Bu sebzeyi yiyen daha iyi görüyor

Tatlı patates, son yıllarda popülerliği artan bir kök sebzesidir. Tatlı patates, hem lezzetli hem de besleyici bir sebzedir. Tatlı patates, içerdiği vitamin, mineral, lif ve antioksidanlar sayesinde pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici bir rol oynar. Peki tatlı patates nedir, faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Tatlı patates, Orta ve Güney Amerika kökenli bir sebzedir. Dış kabuğu klasik patatese göre daha kalındır. Rengi ise yetiştirildiği toprağa göre değişir. Bazı tatlı patatesler beyaz, sarı, turuncu, pembe, kırmızı veya mor renkte olabilir. Tatlı patates, klasik patatese göre daha sağlıklı bir karbonhidrat kaynağıdır. Glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini dengeler ve tokluk hissi verir. Tatlı patates, ülkemizde de sıcak iklimli bölgelerde yetiştirilmektedir.

TATLI PATATES: SAĞLIK VE LEZZET KAYNAĞI

Tatlı patates, salata, çorba, sos, meze, kızartma, fırın yemeği gibi pek çok yemekte kullanılabilir. Ayrıca tatlı patatesin hafif tatlı bir lezzeti vardır. Bu nedenle tatlı patates, tart, kek, kurabiye, puding gibi tatlı tariflerinde de kullanılabilir. Tatlı patates, hem lezzetli hem de faydalı bir sebzedir.

Tatlı patatesin faydaları ise saymakla bitmez. İşte tatlı patatesin sağlığa 15 faydası:

Tatlı patates, A, C, B ve B6 vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, cilt ve göz sağlığını destekler, sinir sistemi ve kan yapımı için gereklidir.

Tatlı patates, lifli bir sebzedir. Lif, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler, bağırsak kanseri riskini azaltır, kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler.

Tatlı patates, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşır, hücreleri korur, yaşlanmayı geciktirir, kanserden korur, iltihabı azaltır, beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Tatlı patates, potasyum, fosfor, bakır, manganez gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kas, kemik, sinir, kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Potasyum, kan basıncını düzenler, kalp ritmini sağlar, kas kramplarını önler. Fosfor, kemik ve diş sağlığı için gereklidir. Bakır, demir emilimini artırır, anemiye karşı korur. Manganez, metabolizmayı hızlandırır, enerji verir, kilo kontrolüne yardımcı olur.

Tatlı patates, doğurganlığı artırabilir. Tatlı patates, özellikle mor renkli olanı, folik asit bakımından zengindir. Folik asit, hamilelik öncesi ve sırasında alınması gereken bir vitamindir. Folik asit, anne karnındaki bebeğin sinir sistemi gelişimini sağlar, doğum kusurlarını önler, erken doğumu engeller. Ayrıca tatlı patates, kadınlarda yumurtalık sağlığını, erkeklerde ise sperm kalitesini artırabilir.

Tatlı patates, kilo vermeye yardımcı olabilir. Tatlı patates, glisemik indeksi düşük bir sebzedir. Bu, kan şekerinin hızlı yükselmesini ve düşmesini önler. Böylece tatlı patates, tokluk hissi verir, iştahı kontrol eder, ani açlık krizlerini önler, yağ yakımını hızlandırır. Tatlı patates, diyet yapanlar için ideal bir seçimdir.

Tatlı patates, sağlıklı bir beslenme için tercih edilebilecek bir sebzedir. Tatlı patates, hem lezzetli hem de faydalıdır. Tatlı patatesi denemek isteyenler, marketlerde veya internet üzerinden bulabilirler. Tatlı patates, normal patatese göre daha pahalıdır. Bu nedenle tatlı patatesi uygun fiyata bulmak için mevsiminde almak gerekir. Tatlı patatesin mevsimi ise sonbahar ve kış aylarıdır. Tatlı patates, sağlığınız için harika bir seçimdir.