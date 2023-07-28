Bu sefer RTÜK’e ceza kesildi. Paralar geri alınacak

Sayıştay’da yapılan yargılamadan RTÜK üyelerine yurtdışı seyahatler için verilen paraların geri alınması kararı çıktı.

Bu sefer RTÜK’e ceza kesildi. Paralar geri alınacak

İktidar yanlısı yayın yapmayan kuruluşlara verdiği cezalar, taraflı ve objektiflikten uzak kararlar aldığı gerekçesiyle tartışılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’e, Sayıştay’dan bir uyarı ve ceza geldi. Yurtdışı seyahatlerde aldıkları haksız harcırahlarla ilgili kurumu 2018 yılından bu yana uyaran Sayıştay yaptığı yargılama sonucu, oluşan zararın tazminine hükmetti ve gereken düzenlemeyi yapmanın Şahin’in sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay denetçileri, 2018 yılından bu yana kurumda yaptıkları denetimler sonucu hazırladıkları raporlarda, kurul üyelerinin keyfi kararlarla yurtdışı gündeliklerini ve maaşlarını belirledikleri tespitine yer verdi.

Kurum, 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan üyelerin yurtdışı gündeliğinin tespitinde bakanlık müsteşar yardımcısını emsal alması gerekirken Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlükte olmayan 39’uncu maddesi çerçevesinde “en yüksek devlet memuru” olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nı emsal alıyor. Üst Kurul, oybirliği ile aldığı kararlar doğrultusunda, TBMM tarafından seçilmiş olmaları nedeniyle diğer kurullardaki atama ile gelen üyelerle aynı düzenlemeye tabi olmadıkları yorumunu yaparak ödemelerini belirliyor. Bu yoruma dayanılarak diğer kurullardaki üyelerden daha fazla ödeme alıyorlar.

AYM’Yİ DE DİNLEMEDİLER

Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda aldığı iptal kararına karşın 26 Nisan 2016’da kurul oybirliği ile uygulamayı sürdürme kararı aldı. Sayıştay denetçisi, mali haklarla ilgili böyle bir istisnanın kurul kararı ile değil ancak kanunla yapılabileceğini savunarak, yurtdışı geziler dolayısıyla o dönem itibarıyla 225 bin 853 TL kamu zararına yol açıldığını belirledi.

Her yıl yapılan denetimler sonunda uyarılan kurul geri adım atmayınca konu yargılama dairelerinin gündemine taşındı. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yargılamaya esas raporlar doğrultusunda yapılan yargılama sonucunda alınan fazla ödemelerin tazminine karar verildi.

SORUMLULUK ŞAHİN'DE

Kararda, kesinleşen yargı kararlarına karşın Üst Kurul’un herhangi bir düzenleme yapmadığı gibi yeni bir karar da almayıp uygulamayı sürdürdüğü belirtildi.

İlgili yasanın üst yöneticiye kanunları gözetme görevi verdiğine de dikkatin çekildiği kararda, “Kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen uygulamanın halen ‘en Yüksek Devlet memuru’ esas alınarak devam ettirilmesi nedeniyle Üst Yöneticinin de oluşan kamu zararında sorumluluğu bulunmaktadır” denildi. Yurtdışı görev harcırahı ödemelerinde mevzuata aykırı hareket edilmesi sonucu oluşan kamu zararının faiziyle birlikte, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, bu dönem boyunca görev yapan üyeler ve harcama yetkilisi olarak özel kalem müdüründen tahsili kararlaştırıldı.

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