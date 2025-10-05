Bu seferki ihbar yangın değildi! Olay yerine giden itfaiye erleri şok oldu

Kırıkhan ilçesi İçada Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, parmağına yüzük takmayı denedi. Parmağında yüzüğü deneyen vatandaş, yüzüğü çıkartmayı deneyince başarısız oldu.
Kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, spiral ile müdahalesi sonucunda yüzüğü sıkışan parmaktan kurtardı. Parmağına sıkışan yüzüğü çıkartılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.