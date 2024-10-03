Bu sezon olmadı! Taş Kağıt Makas dizisi de final yapıyor

Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürüyor. Sezonun Sinegraf imzalı yeni dizisi Kör Nokta‘nın ardından Taş Kağıt Makas dizisi için de karar verildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezonu düşük reytinglerle açan Kanal D’de ekrana gelen Taş Kağıt Makas da final yapan diziler listesine eklendi. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan dizi 19. bölümde erken bir şekilde ekrana veda edecek.
NTC Medya imzalı Kötü Kan’ın da cuma günü yayınlanacak bölümü sonrası reytingleri artmazsa ekrana vedası kesinleşecek.