Bu sezon olmadı! Taş Kağıt Makas dizisi de final yapıyor

Kaynak: Birsen Altuntaş
Bu sezon olmadı! Taş Kağıt Makas dizisi de final yapıyor

Yeni yayın döneminin başlamasıyla diziler ekrana erkenden veda ediyor. Dizilerden erken final haberleri gelmeye başladı.

Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürüyor. Sezonun Sinegraf imzalı yeni dizisi Kör Nokta‘nın ardından Taş Kağıt Makas dizisi için de karar verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezonu düşük reytinglerle açan Kanal D’de ekrana gelen Taş Kağıt Makas da final yapan diziler listesine eklendi. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan dizi 19. bölümde erken bir şekilde ekrana veda edecek.

NTC Medya imzalı Kötü Kan’ın da cuma günü yayınlanacak bölümü sonrası reytingleri artmazsa ekrana vedası kesinleşecek.

Son Haberler
Bu sezon olmadı! Taş Kağıt Makas dizisi de final yapıyor
Bu sezon olmadı! Taş Kağıt Makas dizisi de final yapıyor
Sinan Ateş davasında yeni gelişme. Savcı iki ismin tahliye kararına itiraz etti
Sinan Ateş davasında yeni gelişme. Savcı iki ismin tahliye kararına itiraz etti
Rigas Skola Galatasaray karşısında beraberliği yakaladı
Rigas Skola Galatasaray karşısında beraberliği yakaladı
Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt karşısındaki ilk 11’i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Rakip Hollanda temsilcisi Twente
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Rakip Hollanda temsilcisi Twente