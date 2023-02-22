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Levent Kırca'nın yıllar önceki deprem skeci herkese aynı şeyi söyletti

Yıllar öncesinde bir deprem skeci. İmza Levent Kırca ve Oya Başar...Yine Çadır yine aynı manzara...Yıllar geçse de çadır her deprem sonrası yerini kaybetmiyor ama değişen tek bir şey var. Bugün o skeç yapılsa neler gelir o ustaların başına...

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:49
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Bu skeç bugün yapılabilir mi? Levent Kırca'nın yıllar önceki deprem skeci herkese aynı şeyi söyletti

Levent Kırca'nın yıllar önceki deprem skeci herkese aynı şeyi söyletti
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Görüntüler,  daha doğrusu skeç 1999 yılından sonra..Marmara Depreminden ardından yaşanan çadır fiyaskolarını Levent Kırca-Oya Başar ikilisi mizahı dille anlatıyor. Marmara Depreminin ardından 23 yıldan fazla bir zaman geçti. Yine sahnede 'Çadır' var. İnsanlar çadır yollayın diye Kızılay'dan talep bulunuyor. Depremden 17 gün geçmesine rağmen vatandaş çadır bulmakta güçlük çekiyor. İsyan ediyor. Türk mizahının önemli isimlerinden 12 Ekim 2015 yılında hayatını kaybeden Levent Kırca 1999 yılındaki Marmara depremi sonrası gündemde olan çadır taleplerini Oya Başar'la birlikte ekrana taşıyor. Deprem sonrası çadırda kalan aile kaymakamlıktan gelen görevli tarafından "binanız az hasarlı" diye çadırdan atılmak isteniyor. İşte bu skeç aradan yıllar geçse de  yine ilgi görüyor. İlgi görmesine görsün de bugünlerde bu skeci bir mizah ustası yapsa ne olur. Yanıt belli...

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