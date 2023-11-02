Bu sokak röportajını izlediğinizde ağlanacak halinize güleceksiniz

Sosyal medyada TV Metropol isimli bir Youtube kanalının sokak röportajı gündem oldu.
Kayseri'de çekilen sokak röportajında sorulan soru, bir kişinin dalgınlığına gelince ilginç anlar ortaya çıktı.
"Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur?" sorusuna verilen cevap sosyal medyada viral oldu
-Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur?
Halam olur
Muhabir tekrar bir soruyor.
-Annenizin tek erkek kardeşi neyiniz olur?
-Dayım olur.
-Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur?
-Halam olur
-Şu anda durdum ben.
Röportajı izleyen herkes kahkaha tufanına tutuldu.