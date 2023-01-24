Bu soruları Türkiye’de yandaş gazeteciler soramaz. Demokrasilerde özgür medya böyle oluyor

Koronavirüs aşısında çıkan skandalla gündeme gelen ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla Davos’ta gazetecilerin zor sorularıyla karşılaştı. Davos zirvesine katılan Bourla, burada ABD merkezli Rebel News için çalışan 2 gazetecinin zor sorularıyla karşılaştı.

ABD’li şirketin CEO’su gazetecilerden yürüyerek uzaklaşmaya çalışırken soruları yanıtsız bıraktı.

Gazeteci Ezra Levant, "Bay Bourla, size sorabilir miyim? Aşıların bulaşmayı durdurmadığını ne zaman öğrendiniz? Bu bilgiyi kamuoyuna açıklamadan önce ne kadar zamandır biliyordunuz?" sorularını sordu. Ancak Pfizer CEO'su "Çok teşekkür ederim" cevabını verdi.

Ezra Levant mikrofonu tekrar Bourla'ya yöneltmeden önce, "Bu soruya cevaben, aşıların bulaşmayı durdurmadığını artık biliyoruz, ama bunu neden gizli tuttunuz? (Aşıların) yüzde 100 etkili olduğunu söylediniz, sonra yüzde 90, sonra yüzde 80, sonra yüzde 70, ama artık aşıların bulaşmayı durdurmadığını biliyoruz. Bunu neden sır olarak saklıyorsunuz?" sorularını sordu.

Albert Bourla, sorulara cevap olarak "İyi günler" demekle yetindi.

"İyi günler" cevabını alan Ezra Levant, "Cevabı öğrenene kadar güzel bir gün geçirmeyeceğim. Aşınızın bulaşmayı durdurmadığını neden bir sır olarak sakladınız?" dedi.

ÖZGÜR MEDYA ÖRNEĞİ

Koronavirüs aşısının bulaşıcılığı önlemediği ortaya çıkınca tartışmaların odağında olan ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’sunun karşılaştığı zor sorular “Özgür medya” örneği olarak nitelendi. Sosyal medyada gündem olan görüntüleri paylaşanlar “Türkiye’de bu sorular sorulsaydı korumalar gazetecileri döverlerdi” şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları bu soruları Türkiye’de gazetecilerin soramayacağına dikkat çekti.