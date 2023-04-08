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Soğuk Savaş'ta iktidar sorusuna verilen cevap sosyal medyayı salladı

Soğuk Savaş kanalında iktidara yapılan “Güle Güle” göndermesi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman kahkahayı patlattı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 14:02
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Bu sorunun cevabı sosyal medyayı salladı

Soğuk Savaş'ta iktidar sorusuna verilen cevap sosyal medyayı salladı
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Editör: Dilek Taşdemir

YouTube'da komik sorulara komik yanıtlar verilmesi ile tanınan Soğuk Savaş isimli eğlence kanalında iktidara gönderme yapılan soru sosyal medyayı salladı.

Soğuk Savaş adlı YouTube kanalında yayınlanan Gülersen Kaybedersin programına Ogeday Girişken, Buçe Buse Kahraman ve Dilara Aydın konuk oldu.

Gülen kişinin elendiği programda "En az bir darbe, bir asrın felaketi, birkaç ekonomik kriz yaşayan hükümete ne denir?" sorusu geldi.

Sorunun yanıtını soran Buçe Buse Kahraman, "Güle güle" cevabını aldı.

Programda yer alan katılımcılar ve ekip bir anda alkışlamaya başladı.

O anlar Twitter'da da gündem oldu.

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