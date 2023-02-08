Yağmur Atacan deprem bölgesinde yaşananları anlattı: Bu söylediklerimi paylaşarak yayın

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta iki büyük depremin ardından depremzedelere yardım etmek için tüm Türkiye tek yürek oldu. Yardıma giden ünlü isimlerden isimlerden biri de Yağmur Atacan'dı. Ünlü oyuncu "Lütfen bunu yayın" diyerek depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları uyardı.

"İŞ MAKİNESİNİN GELMESİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Yağmur Atacan dün Hatay'a gitmek için yolda olduğunu duyurmuştu. Atacan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu uyarılarda bulundu: "Lütfen bu post'u yayabildiğiniz kadar yayın. Özellikle özel araçlarda çok hızlı şekilde yollara çıkmayın. Tabii ki herkes yardım etmek istiyor, bunu anlayabiliyoruz. Şu anda Hatay'dayız. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne malzemelerimizi bırakıyoruz.''

''Yolda 300'den fazla iş makinesi, binlerce TIR geçtik. İnanılmaz bir trafik var. Yol durumu hiç iyi değil. Kar var. Benzin istasyanları inanamayacağınız kadar dolu. Doğal olarak insanlar gergin. Organizasyon olmadan buraya hele ki birkaç koli battaniye ulaştırmak için hızlı gelmenin anlamı yok. Olacak bir kaza tüm bu kepçelerin gelişini durduruyor. İş makinesinin gelmesi çok daha önemli. Yardım etmek çok iyi ama öncelik var."