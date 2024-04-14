Bu takımın başına feriştah gelse ne olur? Futbolun Afroditi yazdı

Beşiktaş’ta kötü gidişin sorumlusu olarak yönetimi hocayı herkesi suçladık. Faturayı da 5 teknik direktör ve 2 yönetime kestik. Ama artık anladım ki bu takımın başına kim gelirse gelsin, yer bitirir.

Bu seneki Beşiktaş benim hatırladığım en kötü futbolu oynayıp bir de sürekli hoca değişiklikleriyle gündemde kalan bir takım. Liderin neredeyse 40 puan gerisindesin. Sezon başından bu yana 5 tane teknik direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin hocalar Şenol Güneş, Türk Milli takımını dünya üçüncüsü yapmış. Fernando Santos, Portekiz’i Avrupa şampiyonu yapmış. Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe.

Bu takım aynı zamanda bir yönetim devirdi. Ahmet Nur Çebi yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Hasan Arat başkan seçildi. Üst üste alınan kötü sonuçlar, yıllardır Beşiktaş başkanlığına hazırlanan Hasan Arat’ı bile terletti!

Bu kadar tecrübeli adamların yanına bir de Beşiktaş’ın iki efsanesi Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ı koyuyorum. O zaman sorumun yanıtını buluyorum. Beşiktaş’ta kötü gidişin sorumlusu aslında takımın kendisi. Takım içindeki gruplaşmalar ciddi seviyede. Profesyonellik dışı davranıyorlar ve de kendilerini bu takıma ait hissetmiyorlar.

Zaten ait hissetmediğin, sevmediğin yerde; bir de kendi gücünün ötmeye başladığını hissettiğin an ne olur? Aynen bildiğini okumaya devam edersin. Bazı maçlarda öyle bir duyguya kapılıyorum ki “Altyapıdaki çocuklar ya da kadın takımı çıksa daha iyi oynar” diyorum. Bu ne ruhsuzluk….

Üstelik takımın içerisinde de kariyerli futbolcular var.

Aboubakar, Al Musrati, Muleka, Amertey, Masuaku, Omar Collay. Takımda altı tane Afrikalı oyuncu var.

Bunlara karşı Necip Uysal, Cenk Tosun gibi tecrübeli yerliler.

Bir türlü takımda yer bulamayan Tayfur Birgöl, Tayyip Talha Suruç, Onur Bulut, Gökhan İnler, Demir Ege.

Flaş transferler Zainutdinov, El Musrati, Ghezzal, Onana (Bu flaş transferler nerede)

En son büyük paralar ödenen El Musrati ve Muçi

Fernandes iyi başladı yok oldu, Salih Uçan iyi başladı ortada yok. Tek teselli Semih Kılıçsoy kaldı.

Bu takıma isterseniz Guardiola ve Ranoldo’yu getirin yine bir şey yapamazlar. Anlayacağınız takımın başına Feriştahı gelse yapamaz!