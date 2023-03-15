Video çekeceğim diye sele kapılan adamı tutmadı. Bu ülke ne zaman bu hale geldi?

Bir günde sele dönüşen yağışların ardından Adıyaman ve Şanlıurfa’da büyük sel felaketi yaşandı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre, Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte 111 milimetre yağış düştü.

Sel felaketinde şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, sosyal medyaya düşen bir görüntü ise “Yuh artık” dedirtti.

ELİNİ TUTMADI GÖRÜNTÜ ALMAYA DEVAM ETTİ

Şanlıurfa’da çekildiği tahmin edilen görüntüde, sel sularına kapılan yaşlı bir adam sürüklenirken, o sırada yolun kenarında görüntü almaya çalışan kişiye elini uzattı.

O anları kaydeden kişi ise kendisine uzatılan yardım eline hiçbir tepki vermeyerek görüntü almaya devam etti.

Çaresiz vatandaş ise sel sularıyla sürüklenmeye devam etti.

ŞANLIURFA'DA ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte 111 milimetre yağış düştü. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edildi.

Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekiplerce bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı, 9'a çıktı.

Şanlıurfa’da halihazırda bulunan iş makinalarına ilaveten 270 adet iş makinası sevk edilirken, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 adet dalgıç pompa ve motopomp, 25 adet su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer illerden takviyeler devam ederken, bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alındı.

ADIYAMAN’DA DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştü. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaş hayatını kaybetti. Kayıp durumda olan 3 vatandaş için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesine 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirildi. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu sevk edildi.