Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor

Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Japonya, genç nüfusunun yaşlanması ve ülkenin kırsal nüfusunun azalması sorunlarla başa çıkmak için bir çözüm üretti. Bu çözümün adı, Akiya Projesi.
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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 1

Japonya’nın nüfusu giderek azalırken boş konut sayısı artıyor. Boş kalan konutlar için internet sitelerine 'bedava ev' ilanları veriliyor.

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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 2

100 yaş ve üzeri nüfus Japonya’da rekor kırarken, Japonya'da yaşamını yitiren kişilerin evleri, bir problem haline dönüşmeye başladı. Hayatını kaybeden akrabalarının evlerine ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor.

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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 3

Bu sebeple, ev sahipleri bir çözüm buldu. Çözüm ise, internet sitelerine “bedava ev” ilanı vermek. Yetkili kişiler, söz konusu ilanlara özellikle turistlerin çok fazla ilgi gösterdiğini belirtiyor.

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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 4

Japon hükümeti ise, Akiya projesi kapsamında gençlerin ev sahibi olmasına olanak sağlıyor fakat bu projenin birtakım şartları mevcut.

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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 5

Örneğin, 43 yaşının altında olmaları ve ilkokula gitmekte olan bir çocuklarının olması gerekiyor. Aynı zamanda, ücretsiz olarak oturdukları evi restore etmeleri şartı da aranıyor.

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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 6

Japonya’da 10 milyondan fazla sahipsiz ev bulunuyor. Japonların batıl inançları nedeniyle, boş ve terkedilmiş evlerin piyasada satılması çok zorlaşıyor çünkü intihar, cinayet gibi nedenler yüzünden sahipsiz kalan evlerde yaşamanın insanlara uğursuzluk getireceği düşünülüyor.

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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 7

Akiya Projesi, Japonya'daki boş evleri yeniden kullanılabilir bir hale getirmeyi hedefliyor. Hükümet ve yerel yönetimler, sahipsiz evleri düşük maliyetle ya da ücretsiz olarak yeni sahiplerine sunuyor.

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Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor 8
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