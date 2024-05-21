Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor

Japonya’nın nüfusu giderek azalırken boş konut sayısı artıyor. Boş kalan konutlar için internet sitelerine 'bedava ev' ilanları veriliyor.
100 yaş ve üzeri nüfus Japonya’da rekor kırarken, Japonya'da yaşamını yitiren kişilerin evleri, bir problem haline dönüşmeye başladı. Hayatını kaybeden akrabalarının evlerine ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor.
Bu sebeple, ev sahipleri bir çözüm buldu. Çözüm ise, internet sitelerine “bedava ev” ilanı vermek. Yetkili kişiler, söz konusu ilanlara özellikle turistlerin çok fazla ilgi gösterdiğini belirtiyor.
Japon hükümeti ise, Akiya projesi kapsamında gençlerin ev sahibi olmasına olanak sağlıyor fakat bu projenin birtakım şartları mevcut.
Örneğin, 43 yaşının altında olmaları ve ilkokula gitmekte olan bir çocuklarının olması gerekiyor. Aynı zamanda, ücretsiz olarak oturdukları evi restore etmeleri şartı da aranıyor.
Japonya’da 10 milyondan fazla sahipsiz ev bulunuyor. Japonların batıl inançları nedeniyle, boş ve terkedilmiş evlerin piyasada satılması çok zorlaşıyor çünkü intihar, cinayet gibi nedenler yüzünden sahipsiz kalan evlerde yaşamanın insanlara uğursuzluk getireceği düşünülüyor.
Akiya Projesi, Japonya'daki boş evleri yeniden kullanılabilir bir hale getirmeyi hedefliyor. Hükümet ve yerel yönetimler, sahipsiz evleri düşük maliyetle ya da ücretsiz olarak yeni sahiplerine sunuyor.