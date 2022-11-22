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A101’de fark edenleri şoke eden detay: Bu ürünü alırken dikkat edin

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden A101’de tarihi geçmiş ürünler satılmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:35
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Bu ürünü alırken dikkat edin: A101’de fark edenleri şoke eden detay

A101’de fark edenleri şoke eden detay: Bu ürünü alırken dikkat edin
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Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden A101’de tarihi geçmiş ürünler satılmaya devam ediyor.

Daha önce tarihi geçmiş tavuk ve süt ürünleri satan A101, yeni bir vukuatla haber oldu.

Twitter’da ürün denetimi yapan denetle! sayfasının paylaşımına göre mağaza, tarihi geçmiş Torku marka fıstıklı helva satıyor.

Dün (22 Kasım) yapılan paylaşımda, “A101 mağazalarında tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşık 1 ay kadar geçmiş ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor.” fadelerine yer verilirken fıstıklı helvanın son kullanma tarihinin 27 Ekim olduğu görülüyor.

“ŞU DÜŞTÜĞÜMÜZ HALE BAKIN”
Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Bir kullanıcı “Hem tüketim tarihi geçiyor, hem de indirilen fiyata bak. Çöpe atacağınıza bedava dağıtın, yada sembolik küçük bir rakama satın! Şu düştüğümüz hale bakın.” yorumu yaptı.
 

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Al birine vur ötekine
22.11.2022 17:50
Aynı şeyi diğer marketlerde yapıyor. 3 al iki öde kampanyasında tarihi geçmiş krem peynir satılıyordu. Uyardım Gözden kaçmış dediler.  
 
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