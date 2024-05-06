Bu villa bedava ama alan yok

Almanya’nın Berlin eyaletinde ormanlık alan içinde bulunan bir villa yıllardır eyalet yönetiminin elinde kaldı. Eyalet yönetimi villayı bedavaya vermeye niyetli ancak bir alıcı çıkmadı.

Villa, Berlin'in yaklaşık 40 km kuzeyindeki Wandlitz kasabası yakınlarındaki Bogensee gölüne bakan ormanlık alanda bulunuyor.

Söz konusu villa bir zamanlar Alman diktatör Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e aitti.

Goebbels, lüks villayı 1939 yılında inşa ettirdi. Goebbels’in villayı dönemin Nazi liderlerini ve Nazilere yakın sanatçıları eğlendirmek ve gizli aşk ilişkileri için kullandığı iddia ediliyor.

BEDAVAYA VERMEYE HAZIRLAR

Berlin Eyaleti Maliye Bakanı Stefan Evers, Eyalet Parlamentosunda yaptığı açıklamada araziyi ve villayı almak isteyenlere burayı eyalet yönetiminin bir hediyesi olarak bedavaya vermeye hazır olduklarını söyledi.

Berlin Eyaleti yönetimi villayı uzun yıllardır elden çıkarmaya çalışsa da istediği teklifleri bir türlü alamadı. Eyalet yönetimi, villanın satılmasıyla birlikte arazinin ne şekilde kullanılacağının kesinlik kazanmasını ön görüyor.

SAVAŞ SONRASI DOĞU ALMANLAR KULLANDI

Goebbels'in villası savaş sonrası Doğu Almanya sınırları içinde kalmıştı. Bir süre hastane olarak kullanılan villa sonrasında Doğu Almanya’nın komünist yönetiminin gençlik yapılanması tarafından eğitim merkezi olarak kullanıldı.

Almanya’nın birleşmesi sonrası villa Berlin Eyaletinin mülkiyetine girse de eyalet yönetimi bundan hiç fayda görmedi.

JOSEPH GOEBBELS KİMDİR?

Joseph Goebbels, Hitler’in liderliğindeki kanlı Nazi rejiminin en ikonik isimlerinden biriydi. Nazi yönetiminin Propaganda Bakanı olarak görev yapan Goebbels, Hitleri’in ateşli konuşmalarını yazan, propaganda afişlerini ve filmlerini hazırlayan isimdi.

Nazi rejiminin en fanatik destekçilerinden biri olan Goebbels, Hitler’in son anına kadar yanından ayrılmayan isimlerden biriydi. Hitler ile Berlin’de aynı sığınakta bulunan Goebbels, Hitler’in ölümü sonrası karısıyla birlikte 6 çocuğunu zehirleyerek öldürdükten sonra siyanürle intihar etti.