Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Amasya’da ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı Harşena Kalesi'ne çıktı. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türküleri ve popüler şarkılarını seslendirdi.

Amasya'da 161 yıllık gelenek bu ramazanda da yaşatıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı. Amasya Belediye bandosu burada iftar öncesi konser verdi. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türküleri ve popüler şarkılarını seslendirdi. Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Vali Bakan ve Başkan Sevindi ateşledi.

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Ramazan geleneğinin 161 yıldır yaşatıldığını belirten Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Ramazan geleneğimizin 161'inci için buradayız. Hep beraberce, bütün şehrimizin önde gelenleriyle beraberiz buradayız. Hemşerilerimize ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Birliğimiz daim olsun" dedi.

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Hayırlı ve bereketli bir ramazan olmasını dileyen Amasya Valisi Önder Bakan, ise "Hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu akşam, Osmanlı döneminden bu yana Amasya'da geleneksel olarak sürdürülen sahur ve iftar vakitlerinde top atışıyla ramazanın başlaması programı vesilesiyle milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve tüm kurum başkanlarımızla birlikte buradayız. Şehrimize hayırlı ve bereketli bir ramazan olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

Bu yılda gelenek unutulmadı! Şehrin en yüksek kalesine çıktılar

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