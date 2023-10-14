Bu yılın en çok kazanan futbolcusu belli oldu. Ezeli rakibini ikiye katladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Her sene dünyaca ünlü iş dergisi Forbes tarafından açıklanan futbolun en çok kazanan oyuncuları bu sene de belli oldu.

Açıklanan listede kariyerinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo en yakın rakibi Messi’ye fark arttı.

İşte 2023 yılının en çok kazanan futbolcuları

1. Cristiano Ronaldo - 260 milyon euro

2. Lionel Messi - 135 milyon euro

3. Neymar - 112 milyon euro

4. Kylian Mbappe - 110 milyon euro

5. Karim Benzema - 106 milyon euro

6. Erling Haaland - 58 milyon euro

7. Mohamed Salah - 53 milyon euro

8. Sadio Mane - 52 milyon euro

9. Kevin de Bruyne - 39 milyon euro

10. Harry Kane - 36 milyon euro

11. Robert Lewandowski - 34 milyon euro