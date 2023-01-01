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Böbrek taşı riskini artırıyor. Bu yiyeceklere dikkat

Bazı yiyecekler böbrek taşı riskini artırıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 16:43
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Bu yiyecekler böbrek taşı riskini artırıyor

Böbrek taşı riskini artırıyor. Bu yiyeceklere dikkat
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Böbrekler vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyişi için hayati önem taşıyor. Ancak bazı yiyecekler böbrek hastalıklarını tetikliyor.

İşte böbrek taşı riskini artıran yiyecekler:

Oksalattan zengin besinlerin (domates, bamya, pancar, ıspanak, pazı, ışgın otu, patates, fındık, fıstık, badem, susam, tahin, çikolata, dondurma vb.) böbrek taşlarını artırma ihtimali yüksektir. Böbrek taşı olan kişilerin oksalattan zengin besinleri azaltması veya elimine etmesi gerekir.

Eğer oksalat içeren bir besini tüketiyorsanız mutlaka yanında kalsiyumdan zengin yoğurt/peynir gibi bir besinle birlikte yemeye özen gösterin. Bu durum oksalatın böbreklere ulaşmadan sindirim boyunca kalsiyuma bağlanmasına yardımcı olur.

PROTEİNLER

Et, tavuk, balık, yumurta gibi protein kaynakları vücutta ürik asit birikimine neden olur. Bu besinlerin sık sık tüketimi vücutta böbrek taşlarının oluşmasını önleyen sitratı azaltır. Hayvansal protein kaynakları yerine bir süre boyunca daha çok yoğurt ve kurubaklagil ile protein alımı karşılanabilir.

FAZLA TUZ TÜKETİMİ

Vücutta yüksek miktarda sodyum bulunması, idrar yollarında kalsiyum taşlarının birikmesine neden olabilir. Günde 1 silme çay kaşığından fazla tuz tüketilmemeli. Turşu ve hazır gıdalar gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı.

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