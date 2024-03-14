Bu yöntemle 20 yıl gençleşti. Bilim insanından çılgın iddia

Kaynak: NTV
Bu yöntemle 20 yıl gençleşti. Bilim insanından çılgın iddia
Amerikalı bilim insanı Dr. Joseph Dituri, yaşlanmanın basit bir yöntemle ertelenebileceğini öne sürdü. Su altında 100 gün geçiren Dituri, geçirdiği süre boyunca 20 yıl gençleştiğini iddia etti.

Amerikalı bilim insanı Dr. Joseph Dituri, suyunu altında 100 gün geçirerek 20 yıl gençleştiğini öne sürdü. Dituri, bu yolculuğun vücudunun yaşını hücresel düzeyde tersine çevirdiğini ve şu anda gerçek yaşından 20 yaş daha genç olduğunu iddia etti.

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Yaptığı kan testlerinde, tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu iddia eden Dituri , kanında sahip olması gerekenden 17 kat daha fazla kök hücre olduğunu belirtti.

Eski dalgıç, yaptığı röportajda, "Temel olarak kök hücre çoğalması, ağrıda azalma, iltihaplanmada azalma ve toksinlerin engellenmesi söz konusu" ifadelerini kullandı.

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“BİYOLOJİK YAŞIM 56’DAN 36’YA DÜŞTÜ” İDDİASI

Şu anda 56 yaşında olduğunu belirten doktor, yaptığı deneye dayanarak sudan çıktığında biyolojik yaşının 36 olduğunu öne sürdü.

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“SUYUN ALTINDAYKEN GENÇLEŞTİM"

Her hücre bölünmesinde kısalan ve kısaldıkça erken ölümü artıran telomerlerinin su altında uzadığını ifade eden doktor "suyun altındayken gençleştim" ifadelerini kullandı. Bilim insanı, telomerlerinin ilk sudan çıktığı zamanki kadar uzun olmadığını, fakat hala eskisinden daha uzun olduğunu belirtti.

Dr. Dituri, bu yaş değişiminin "hiperbarik" ortam olarak da bilinen yüksek basınçlı bir ortamda yaşamaktan kaynaklandığını iddia ediyor.

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