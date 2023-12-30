Bu yöntemle dakikalar içinde delirten kaşıntılarını bitirecek besin ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Bu yöntemle dakikalar içinde delirten kaşıntılarını bitirecek besin ortaya çıktı
Kaşıntıyı dakikalar içinde geçiren besinin ortaya çıkması dikkat çekti. Kaşınan bölgeye sürülmesinin yeterli olduğu bildirildi.

Kaşıntılı cildinize soğuk yoğurt uygulamanız, cildinizi sakinleştirmenin bir yolu olarak önerildi.

Yoğurdun cildinize zarar vermeden kaşıntıyı hafifletebileceği bildirildi.

Soğukluğu ise kan akışını düzenleyerek kaşıntının başka yerlere sıçramasını önleyebileceği ifade edildi.

YOĞURDUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurt, cildiniz için çok sayıda faydalı bakteri içerir. Bu bakteriler, ciltteki kızarıklıklarla savaşır ve sivilceleri azaltır. Yoğurt ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde cilt sağlığını destekler.

Yoğurdun içindeki protein, cildinizin yenilenmesine katkıda bulunur.

Yoğurdun laktik asidi de cildinize canlılık ve pürüzsüzlük verir. Böylece daha genç görünmenizi sağlar.

EV YAPIMI YOĞURT NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt

Ev Yapımı Yoğurt

Sütü bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynatın.

Süt köpürmeye başladığında, tahta kaşıkla karıştırın ve havalandırın.

Süt kaynadıktan sonra, ateşi kısın ve 10 dakika daha pişirin.

Cam veya seramik bir kaseyi masa örtüsünün üzerine koyun. Kaynamış sütü kaseye boşaltın ve ılınması için bırakın.

Sütün sıcaklığını ölçmek için, serçe parmağınızı süte sokun ve 10'a kadar sayın. Parmağınız sıcaklığa dayanıyorsa, süt hazırdır.

Bir kaseye biraz ılık süt alın. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. Sonra bu karışımı ılınmış süte yavaşça karıştırın.

Sütü koyduğunuz kaseyi temiz bir bezle kapatın. Süt mayalanması için bezin altını ve üstünü iyice sarın.

6 saat sonra, mayalanan sütün kapağını açın ve kaseyi buzdolabına kaldırın.

Yoğurdunuzun kıvam alması için 1 gece bekletin.

İlgili Haberler
Yoğurtla karıştırıp yiyin. Kabızlığın kökünü kazıyan tarif ortaya çıktı
Yoğurtlu lahana salatası nasıl yapılır?
Son Haberler
Böbrek taşını aldırmak istedi kollarını ve bacaklarını kaybetti. Hayatının şokunu yaşadı Dünya
Böbrek taşını aldırmak istedi kollarını ve bacaklarını kaybetti. Hayatının şokunu yaşadı
Bu futbolcunun henüz 17 yaşında olduğu söyleniyor Spor
Bu futbolcunun henüz 17 yaşında olduğu söyleniyor
Belediye seçimlerinin hediyesi belli oldu. Emre ulaş buz gibi gerçeği çizdi Karikatür
Belediye seçimlerinin hediyesi belli oldu. Emre ulaş buz gibi gerçeği çizdi
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler sevinçten havalara uçacak Otomotiv
Ehliyette o şart ortadan kalktı 'Sürücüler sevinçten havalara uçacak
Kalp krizi ve kansere duvar örüyor. İşte mucize meyve… Sağlık
Kalp krizi ve kansere duvar örüyor. İşte mucize meyve…
Arapların ruh ikizi Akit suçu Ali Koç’a attı Gündem
Arapların ruh ikizi Akit suçu Ali Koç’a attı
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?