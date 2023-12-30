Bu yöntemle dakikalar içinde delirten kaşıntılarını bitirecek besin ortaya çıktı

Kaşıntılı cildinize soğuk yoğurt uygulamanız, cildinizi sakinleştirmenin bir yolu olarak önerildi.

Yoğurdun cildinize zarar vermeden kaşıntıyı hafifletebileceği bildirildi.

Soğukluğu ise kan akışını düzenleyerek kaşıntının başka yerlere sıçramasını önleyebileceği ifade edildi.

YOĞURDUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurt, cildiniz için çok sayıda faydalı bakteri içerir. Bu bakteriler, ciltteki kızarıklıklarla savaşır ve sivilceleri azaltır. Yoğurt ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde cilt sağlığını destekler.

Yoğurdun içindeki protein, cildinizin yenilenmesine katkıda bulunur.

Yoğurdun laktik asidi de cildinize canlılık ve pürüzsüzlük verir. Böylece daha genç görünmenizi sağlar.

EV YAPIMI YOĞURT NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt

Ev Yapımı Yoğurt

Sütü bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynatın.

Süt köpürmeye başladığında, tahta kaşıkla karıştırın ve havalandırın.

Süt kaynadıktan sonra, ateşi kısın ve 10 dakika daha pişirin.

Cam veya seramik bir kaseyi masa örtüsünün üzerine koyun. Kaynamış sütü kaseye boşaltın ve ılınması için bırakın.

Sütün sıcaklığını ölçmek için, serçe parmağınızı süte sokun ve 10'a kadar sayın. Parmağınız sıcaklığa dayanıyorsa, süt hazırdır.

Bir kaseye biraz ılık süt alın. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. Sonra bu karışımı ılınmış süte yavaşça karıştırın.

Sütü koyduğunuz kaseyi temiz bir bezle kapatın. Süt mayalanması için bezin altını ve üstünü iyice sarın.

6 saat sonra, mayalanan sütün kapağını açın ve kaseyi buzdolabına kaldırın.

Yoğurdunuzun kıvam alması için 1 gece bekletin.