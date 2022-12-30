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Bucak SYDV işçi alacak

Bucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Temizlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 4 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:35
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Bucak SYDV 4 işçi alacak

Bucak SYDV işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Bucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Temizlik elemanı olmak üzere 4 İşçi Alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3) Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını bitirmiş, 50 yaşını doldurmamış olmak
4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli suçlar, suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve satın alımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. savunmaya karşı devlet sırlarına karşı
6) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
7)Son 1 yıldır Bucak ilçesinde ikamet etmesi

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