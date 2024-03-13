Bucak'ta gözaltı sırasında ölüm: Polis memuruna 9 yıl hapis cezası verildi

Kaynak: DHA
Bucak'ta gözaltı sırasında ölüm: Polis memuruna 9 yıl hapis cezası verildi
Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltı işlemleri esnasında Ali Kurama'nın (43) ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan polis memurlarından Cafer Duran'a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. R.Ç. ise beraat etti.

2 Mart 2023'te Bucak ilçesinde gözaltına alınan Ali Kurama, polislerle yaşanan arbede sırasında başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Kurama, iki ay sonra yaşamını yitirdi. Kurama'nın ölümüyle ilgili olarak tutuklu bulunan 2 polis memurunun duruşması Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Sanık Cafer Duran'ın eylemine diğer sanıklar da iştirak etmişlerdir, tüm sanıkların üzerlerine atılı eylemden dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanıkların üzerlerine atılı eylemin de 'neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış yaralama' olduğunu kabul etmiyoruz. 'Kasten öldürme' suçundan, bu kabul edilmezse 'olası kast ile öldürme' suçundan sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada, tutuklu sanık Cafer Duran'ın avukatı Tahsin Aydın, "Müvekkilim maktule yönelik öldürme ve yaralama kastı ile hareket etmemiştir, görevini yaparken görevinin gereklerini yerine getirmiştir. Silah kullanma yetkisi olduğu halde silah kullanmamıştır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Cafer Duran ve R.Ç.'nin avukatları Halil İbrahim Gökler, "Müvekkillerimiz gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişlerdir. Maktul bıçak ile müvekkilimiz Cafer Duran'a saldırmıştır. Müvekkilimiz de bu saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermiştir. Müvekkilimizin üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiği kabul edilse bile meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin mahkemece kabul edilmesini talep ederiz" dedi.

Kararın açıklanmasının ardından Cafer Duran'ın babası G.D. adliye koridorunda fenalaştı. G.D.'ye sağlık görevlileri müdahale etti.

Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Mahkeme 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Biz bunu az buluyoruz, üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Yine de savcı ve hakimlere teşekkür ederiz. Bu ceza az. Adalet yerini bulmadı ama yine de adalete güveniyoruz, sonuna kadar bu işi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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